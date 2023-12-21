Misteri Hilangnya Pesawat MH370 Bisa Jadi Terpecahkan Ketika Saksi Kunci Akhirnya Muncul

MALAYSIA - Seorang nelayan yakin jaringnya mungkin tersangkut di pesawat Malaysian Airlines MH370. Hal ini menjadi pertanda baru pencarian jet misterius yang hilang usai hampir satu dekade berlalu.

Penerbangan naas tersebut hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 silam. Pesawat tersebut membawa 227 penumpang dan 12 awak dan pencarian selanjutnya untuk pesawat tersebut menjadi yang termahal dalam sejarah penerbangan. Hampir satu dekade berlalu, tidak ada jejak puing-puing yang ditemukan.

Namun kini Kit Olver menyatakan bahwa ia merasa bisa mengetahui di mana tempat peristirahatan terakhir pesawat tersebut, sekitar 50 mil di lepas pantai tenggara Australia Selatan di Samudera Selatan. Dia mengaku menemukan penemuan penting enam bulan setelah penerbangan tersebut menghilang dan merasakan jaring pukatnya menangkap sesuatu yang besar di kedalaman laut.

Pria berusia 77 tahun, yang sekarang sudah pensiun, mengatakan dia tahu itu adalah sayap jet karena dia telah memegang lisensi pilot dan menjelaskan mengapa dia yakin sayap itu lebih besar daripada sayap pesawat pribadi pada umumnya. Klaimnya didukung oleh anggota kru kapal pukat Vivienne Jane lainnya, George Currie.

Olver mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa dia sedang menjaring ikan di tempat rahasianya ketika jaringnya tersangkut sesuatu yang besar.

"Itu adalah sayap besar sebuah pesawat jet besar - saya mempertanyakan diri saya sendiri, saya telah mencari jalan keluar dari masalah ini. Saya harap saya tidak pernah melihat benda itu, tapi itulah yang terjadi - itu adalah sayap jet,” terangnya.

Mantan rekannya, Currie, menguatkan klaim tersebut.

"Begitu saya melihatnya, saya tahu apa itu," katanya.