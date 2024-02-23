Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Demo di Gedung Kepresidenan Jogja, Ini Tuntutan Massa kepada Presiden Jokowi

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:11 WIB
Demo di Gedung Kepresidenan Jogja, Ini Tuntutan Massa kepada Presiden Jokowi
Massa aksi di depan gedung Kepresidenan Yogyakarta (foto: MPI/Yohanes)
A
A
A

YOGYAKARTA - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat (23/02/2024). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur atau dimundurkan karena dianggap telah melanggar konstitusi.

Koordinator Aksi, Mariana Ulfah menyampaikan bahwa melihat situasi Pemilu 2024 ini, bukan hanya hasil perolehan suara saja yang terindikasi curang. Namun, menurutnya tercium juga niat jahat seorang pemimpin negara yang akan melanggengkan kekuasaan melalui mekanisme yang menciderai demokrasi.

"Gagasan perpanjangan tiga periode yang gagal kemudian mengintervensi MK dengan mengakali aturan, sehingga bisa meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Hal ini menjadikan Gibran sebagai anak haram konstitusi," kata dia.

Selain itu, terkait hasil pemilu yang ditengarai penuh kecurangan. KPU, sebagai penyelenggara pemilu justru tidak berdaya atas tekanan yang menginginkan pemenangan calon tertentu. Menurut dia, bukti kecurangan ini terlihat pada sistem Sirekap KPU yang seolah-olah dimanipulasi, sehingga bisa mengeluarkan angka perolehan suara yang tidak konsisten dan manipulatif.

Halaman:
1 2
      
