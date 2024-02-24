Diduga Kelelahan, Ketua KPPS Mesuji Meninggal saat Dirawat di Rumah Sakit

MESUJI - Seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Mesuji, Lampung meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

Suasana duka masih menyelimuti rumah kediaman Sulastri, yang merupakan Ketua KPPS di Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung.

Ibu dua anak berusia 54 tahun yang juga Ketua KPPS Lima Desa Aji Jaya ini sempat mengalami pusing dan sesak nafas usai melakukan penghitungan suara di TPS Lima. Lalu, ia dilarikan ke Puskesmas Simpang Pematang untuk menjalani perawatan.

Lantaran kondisinya yang tak kunjung membaik, Sulastri kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mesuji dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 21 Februari 2024 malam. Jenazahnya langsung dimakamkan esok harinya tepatnya pada Kamis 22 Februari di tempat pemakaman umum setempat.

Menurut Teguh Priyono, adik almarhumah Sulastri mempunyai riwayat penyakit diabetes. Diduga menghembuskan nafas terakhirnya akibat kelelahan usai menjalankan tugas sebagai pejuang demokrasi.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023, anggota KPPS yang meninggal dunia akan diberikan santunan Rp36 juta dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

(Arief Setyadi )