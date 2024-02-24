Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Kelelahan, Ketua KPPS Mesuji Meninggal saat Dirawat di Rumah Sakit

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |02:01 WIB
Diduga Kelelahan, Ketua KPPS Mesuji Meninggal saat Dirawat di Rumah Sakit
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MESUJI - Seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Mesuji, Lampung meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

Suasana duka masih menyelimuti rumah kediaman Sulastri, yang merupakan Ketua KPPS di Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung.

Ibu dua anak berusia 54 tahun yang juga Ketua KPPS Lima Desa Aji Jaya ini sempat mengalami pusing dan sesak nafas usai melakukan penghitungan suara di TPS Lima. Lalu, ia dilarikan ke Puskesmas Simpang Pematang untuk menjalani perawatan.

Lantaran kondisinya yang tak kunjung membaik, Sulastri kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mesuji dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 21 Februari 2024 malam. Jenazahnya langsung dimakamkan esok harinya tepatnya pada Kamis 22 Februari di tempat pemakaman umum setempat.

Menurut Teguh Priyono, adik almarhumah Sulastri mempunyai riwayat penyakit diabetes. Diduga menghembuskan nafas terakhirnya akibat kelelahan usai menjalankan tugas sebagai pejuang demokrasi.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023, anggota KPPS yang meninggal dunia akan diberikan santunan Rp36 juta dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement