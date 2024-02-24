Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jaga Pemilu Tetap Damai, Puluhan Personel TNI-Polri Gelar Patroli Bersama

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |23:50 WIB
Jaga Pemilu Tetap Damai, Puluhan Personel TNI-Polri Gelar Patroli Bersama
Puluhan personel TNI-Polri lakukan patroli bersama amankan Pemiu 2024 (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Puluhan personel dari Polri-TNI di Pekanbaru, Riau melakukan patroli pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini dimaksudnya agar proses tahanan Pemilu 2024 berjalan dengan aman.

Dalam kegiatan ini melibatkan personel dari Polresta Pekanbaru, Brimob Polda Riau, TNI dan juga ada dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan sinergitas dalam Pemilu.

"Kegiatan ini melibatkan 10 personel Polri dari Brimob dan Polresta Pekanbaru. Kemudian, 23 personel dari TNI dam 20 personel dari Satpol PP Pekanbaru," imbuh Kombes Jeki Sabtu (24/2/2024).

Adapun lokasi patroli tim gabungan adalah ke Kantor Camat Senapelan, Kantor KPU Kota Pekanbaru, Kantor Camat Bukit Raya, serta Kantor Logistik KPU Kota Pekanbaru. Di mana, di kantor camat sudah dilakukan rapat pleno rekapitulasi suara.

Kapolreasta Pekanbaru menegaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Pekanbaru berjalan dengan baik. Semua pihak juga diminta untuk tetap menjaga kondusivitas karena sampai saat ini tahapan pemilu masih berlangsung.

"Mari bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Jauhi berita berita hoaks dan provikatif," pinta Jeki.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement