Jaga Pemilu Tetap Damai, Puluhan Personel TNI-Polri Gelar Patroli Bersama

PEKANBARU - Puluhan personel dari Polri-TNI di Pekanbaru, Riau melakukan patroli pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini dimaksudnya agar proses tahanan Pemilu 2024 berjalan dengan aman.

Dalam kegiatan ini melibatkan personel dari Polresta Pekanbaru, Brimob Polda Riau, TNI dan juga ada dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan sinergitas dalam Pemilu.

"Kegiatan ini melibatkan 10 personel Polri dari Brimob dan Polresta Pekanbaru. Kemudian, 23 personel dari TNI dam 20 personel dari Satpol PP Pekanbaru," imbuh Kombes Jeki Sabtu (24/2/2024).

Adapun lokasi patroli tim gabungan adalah ke Kantor Camat Senapelan, Kantor KPU Kota Pekanbaru, Kantor Camat Bukit Raya, serta Kantor Logistik KPU Kota Pekanbaru. Di mana, di kantor camat sudah dilakukan rapat pleno rekapitulasi suara.

Kapolreasta Pekanbaru menegaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Pekanbaru berjalan dengan baik. Semua pihak juga diminta untuk tetap menjaga kondusivitas karena sampai saat ini tahapan pemilu masih berlangsung.

"Mari bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Jauhi berita berita hoaks dan provikatif," pinta Jeki.

