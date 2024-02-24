Terungkap! Ini Motif Pelaku Bom Bondet Rumah Ketua KPPS Pamekasan

SURABAYA - Tidak sampai sepekan, Subdit Tiga Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku pengeboman rumah Kusyairi, Ketua KPPS asal Desa Nyalabu Daya, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Ketiga pelaku ini adalah MS (38) asal Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan; MA (30) asal Desa Teja Barat Pamekasan, serta AR (30) warga Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Hasil pemeriksaan penyidik, pelaku AR berperan sebagai perakit dan menyimpan bom ikan low explode, pelaku MS berperan sebagai eksekutor yang melempar bom ikan ke rumah korban. Sementara pelaku MA adalah dalang dalam kasus pengeboman ini.

Pelaku MS mengaku mendapat dua bom ikan dari dalang kejahatan MA dan diberi upah sebesar Rp500 ribu untuk aksi melempar bom. Sementara bom tersebut didapatkan oleh MA dari pelaku AR yang dibeli seharga Rp150 ribu pada 2023 lalu.

Hasil pendalaman, polisi tidak menemukan muatan politik dalam kasus pelemparan bom ikan ini. MA mengaku dendam karena menduga anak menjadi informan kasus narkoba.