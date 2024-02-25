Penembakan Pesawat Wings Air, 2 KKB yang Ditangkap Pasukan Hantu Laut Berstatus Pelajar

JAYAPURA – Pasukan TNI dari Satgas Yonif 7 Marinir terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua wilayah Yahukimo, usai peristiwa penembakan Pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo.

Dalam kontak tembak tersebut berhasil dilumpuhkan 1 KKB meninggal dunia dan 2 orang ditangkap saat akan melarikan diri.

Selain mengamankan anggota KKB juga diamankan 74 butir amunisi berbagai ukuran dan barang bukti lainnya yang kini sudah diserahkan ke polisi untuk proses lebih lanjut.

Dua KKB yang ditangkap ternyata berstatus pelajar. Saat ini anggota masih terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah keduanya terlibat dan merupakan anggota KKB atau tidak.

"Kita tunggu saja hasil pemeriksaan terhadap kedua orang yang dilaporkan masih berstatus pelajar , " kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, dikutip, Minggu (25/2/2024).

Dikatakan, dari laporan yang diterima memang terungkap bila keduanya masih berstatus pelajar namun bila nantinya ternyata berkaitan dengan KKB maka mereka tetap akan diproses hukum.