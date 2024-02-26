Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Ratusan Warga Lebak Terjangkit DBD dalam Dua Bulan, 4 Meninggal Dunia

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |02:06 WIB
Waspada! Ratusan Warga Lebak Terjangkit DBD dalam Dua Bulan, 4 Meninggal Dunia
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LEBAK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak mencatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mencapai 610 kasus periode Januari - Februari 2024. Bahkan, empat orang meninggal dunia.

"Jadi sampai hari ini, dari bulan Januari hingga Februari, sudah ada 610 kasus Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, dr. Budhi Mulyanto, Minggu (25/2/2024).

 BACA JUGA:

Diungkapkan Budhi, untuk wilayah sebaran terbanyak ada di wilayah Kecamatan Rangkasbitung dan Sajira. Sesuai dengan data di Puskesmas Rangkasbitung sebanyak 50 orang dan Puskesmas Pajagan 54 orang.

"Jika melihat periode yang sama pada tahun 2023, jumlah kasus mengalami peningkatan di tahun ini. Rata-rata pada tahun lalu kasus tercatat di angka 30 kasus per bulan," kata Budhi. 

Meningkatnya laporan kasus DBD dari setiap puskesmas, ujar Budhi, bisa dikarenakan masyarakat yang sudah mudah mendapat akses pelayanan pemeriksaan kesehatan.

BACA JUGA:

Waspada! Kasus DBD di Kota Bogor Melonjak, Pasien Mayoritas Anak-Anak 

"Akses pemeriksaan kesehatan yang lebih mudah dapat meningkatkan cakupan kasus. Kenapa? Mungkin kalau dulu tidak terdiagnosis sekarang terdiagnosis, sehingga penemuan kasusnya menjadi lebih banyak," terang Budhi.

Ditambahkan Budhi, melonjaknya kasus DBD bisa disebabkan sedang terjadi peningkatan populasi nyamuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024242/pemprov-jakarta-segera-sebar-nyamuk-wolbachia-di-wilayah-kembangan-wHENDpEh6K.jpg
Pemprov Jakarta Segera Sebar Nyamuk Wolbachia di Wilayah Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/338/3015868/waspada-1-991-kasus-dbd-di-depok-3-orang-meninggal-dunia-lXaSR5641x.jpg
Waspada! Ada 1.991 Kasus DBD di Depok, 3 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/525/3006185/waspada-23-255-warga-jabar-terserang-dbd-sepanjang-2024-193-meninggal-dunia-4JznjZuTZr.jpg
Waspada! 23.255 Warga Jabar Terserang DBD Sepanjang 2024, 193 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/340/3005902/waspada-dbd-di-lampung-capai-3-316-kasus-12-orang-meninggal-dunia-GnFpcT3lrB.jpg
Waspada! DBD di Lampung Capai 3.316 Kasus, 12 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/338/2988750/kasus-dbd-di-depok-tembus-328-satu-pasien-meninggal-dunia-AnhoOyCOn9.jpg
Kasus DBD di Depok Tembus 328, Satu Pasien Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/338/2987865/dbd-meningkat-di-jakarta-pj-gubernur-minta-warga-pakai-lotion-antinyamuk-QqVZvtelm4.jpg
DBD Meningkat di Jakarta, Pj Gubernur Minta Warga Pakai Lotion Antinyamuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement