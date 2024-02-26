Tidak Ada Hujan, 8 Rumah Warga dan Sebuah Motor Rusak Parah Disambar Petir

CILACAP - Delapan rumah warga rusak parah akibat tersambar petir di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kilatan petir membuat dinding jebol dan merobohkan pohon hingga menimpa rumah warga. Kejadian ini membuat panik warga meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.

Petir juga menyambar atap rumah, tembok rumah warga hingga jebol, kaca jendela pecah. Tidak hanya itu, kuatnya sambaran petir menumbangkan pohon hingga roboh dan menimpa atap rumah.

“Kerusakan yang dialami delapan rumah tersebut bervariasi, mulai dari gentang berhamburan hingga tembok berlubang,” ujar Maryoto, warga sekitar, Senin (26/2/2024).

Bahkan kata dia, satu unit sepeda motor milik salah satu warga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon yang tumbang.