Arus Balik Lebaran Mulai Meningkat, One Way Disiapkan di Tol Cipali Arah Jakarta

Arus Balik Lebaran Mulai Meningkat, One Way Disiapkan di Tol Cipali Arah Jakarta (Mei Sada)

JAKARTA - Arus balik Lebaran mulai menunjukkan peningkatan signifikan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali). Seiring lonjakan kendaraan menuju Jakarta, rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) mulai disiapkan.

Sesuai arahan Korlantas Polri, pemberlakuan one way akan dilakukan dari KM 263 Ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 Ruas Tol Jakarta–Cikampek pada Senin (23/3/2026). Sebagai tahap awal, petugas melakukan sterilisasi jalur mulai pukul 14.00 WIB.

Sementara waktu pasti pemberlakuan one way akan mengikuti diskresi Kepolisian di lapangan. Berdasarkan data hingga pukul 13.00 WIB, arus kendaraan menuju Jakarta terpantau meningkat tajam dengan kondisi ramai lancar.

Tercatat sekitar 23 ribu kendaraan melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui Cikopo atau naik 139 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya. Sebaliknya, arus kendaraan menuju Cirebon mulai menurun.

Jumlah kendaraan tercatat sekitar 21 ribu unit, turun 33 persen dibandingkan hari sebelumnya. Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat sekitar 6 persen.