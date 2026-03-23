Jelang Puncak Arus Balik 2026, Pelabuhan Bakauheni Mulai Ramai Kendaraan

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:59 WIB
LAMPUNG SELATAN - Jelang puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang pertama yang jatuh pada Selasa, 24 Maret 2026, Pelabuhan Bakauheni Lampung mula dipadati kendaraan khususnya roda empat yang akan kembali ke perantauan dari kampung halaman.

Berdasarkan pantauan Okezone pada Senin (23/2/2026) sejak pukul 09.00, ratusan kendaraan mulai berdatangan dari arah Tol Trans Sumatera serta Jalur Arteri Bakauheni menuju pintu masuk pelabuhan. Terlihat petugas baik dari pihak kepolisian maupun ASDP Bakauheni sudah bersiaga gua mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan pada sore atau malam hari nanti.

Selain itu, kepadatan bisa terlihat dari banyaknya kendaraan roda empat yang sedang mengantre untuk masuk ke dalam sebuah kapal. Ratusan kendaraan tersebut didominasi pelat B atau Jabodetabek akan menyeberang dari Pulau Sumatera ke Jawa.

Antrean kendaraan juga bisa dilihat di beberapa titik buffer zone (zona tunggu kendaraan) khususnya di dermaga satu dan dua. Jumlah antrean kendaraan di buffer zone tersebut lebih banyak daripada buffer zone lainnya.

Para pemudik mengaku memilih balik pada hari ini agar menikmati kelancaran arus lalu lintas menuju Pelabuhan serta agar terhindar dari kepadatan kendaraan yang cukup signifikan pada puncak arus baik gelombang pertama esok hari.

 

