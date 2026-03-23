HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran, 1.401 Pemudik Tiba di Terminal Pulogebang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:46 WIB
Arus Balik Lebaran, 1.401 Pemudik Tiba di Terminal Pulogebang
Arus Balik Lebaran, 1.401 Pemudik Tiba di Terminal Pulogebang (Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Arus balik Lebaran mulai terlihat di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (23/3/2026). Sebanyak 1.401 pemudik tercatat tiba di terminal tersebut sepanjang hari ini.

Ribuan pemudik itu diangkut 276 bus yang masuk ke kawasan Terminal Pulogebang. Secara kumulatif, jumlah kedatangan sejak Hari Raya Idulfitri pada Sabtu (21/3/2026) mencapai sekitar 2.270 penumpang.

"Penumpang yang baru datang itu sudah ada peningkatan, namun belum signifikan. Kalau data dari yang kita terima dari Hari Raya lebaran itu 2.270 penumpang kurang lebih," ujar Wakil Komandan Regu Operasional Terminal Terpadu Pulogebang, Jumadi Akbar, Senin (23/3/2026).

Ia menjelaskan, mayoritas bus yang tiba berasal dari jalur Transjawa, terutama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, kedatangan dari Sumatera jumlahnya relatif lebih sedikit.

"Kebanyakan itu yang datang ke Jakarta itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Sumatera juga ada, tapi tidak banyak," sambung dia.

