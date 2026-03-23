Jelang Puncak Arus Balik, Lalu Lintas di Lingkar Gentong Lengang

TASIKMALAYA - Pergerakan kendaraan arus balik yang melintasi Lingkar Gentong terpantau lengang pada Senin (23/3/2026). Sejumlah ruas jalan yang menjadi langganan macet saat arus balik hanya tampak dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat berpelat Z atau lokal Tasikmalaya.

Seperti di lingkar gentong bawah, kendaraan bisa melaju dalam kecepatan tinggi tanpa hambatan penumpukan kendaraan. Pada lebaran tahun lalu, Lingkar Gentong bawah dipadati kendaraan yang hendak keluar Tasikmalaya menuju Garut, Bandung hingga kawasan Jabodetabek.

Di sisi lain, kepadatan arus kendaraan justru tampak dari arah Lingkar Gentong atas sampai Simpang Pamoyanan, yang memilki lanskap jalur mengecil atau bottleneck sehingga menyebabkan kemacetan. Mudik lokal ini dimanfaatkan warga Tasikmalaya untuk bersilaturahmi dan berekerasi libur lebaran.

Meski begitu, jajaran Polres Tasikmalaya Kota tetap bersiaga mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan dari arah Ciamis, bahkan Jawa Tengah yang pulang ke daerah asal melalui Lingkar Gentong.

Puncak arus kendaraan mudik yang melintasi Lingkar Gentong diprediksi H+2 atau H+3 Lebaran. Potensi terjadinya penumpukan kendaraan bakal bermula di pos Panyusuhan dan Simpang Sukamantri.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan menekankan tren dalam dua tahun belakang, justru kepadatan kendaraan masif terjadi saat arus balik di Lingkar Gentong. Itu karena karakteristik arus balik bersifat serentak sehingga penumpukan kendaraan tak terelakkan.