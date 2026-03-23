H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Mulai Meningkat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |11:10 WIB
H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Mulai Meningkat
H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Mulai Meningkat (Mei Sada)
CIREBON - Memasuki H+2 Lebaran pada Senin (23/3/2026), arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) mulai menunjukkan pergeseran. Jika sebelumnya didominasi arus mudik, kini arus balik menuju Jakarta mulai meningkat.

Berdasarkan data terbaru yang diterima Okezone, hingga pukul 09.00 WIB, arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta tercatat mengalami lonjakan signifikan dengan kondisi ramai lancar. Sebaliknya, arus dari arah Jakarta menuju Cirebon mulai melandai.

Tercatat sekitar 12 ribu kendaraan melintas dari Cikopo menuju Cirebon atau turun 36,3 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya. Sementara itu, kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta mencapai sekitar 13 ribu unit, meningkat tajam hingga 161,5 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali naik tipis 4,2 persen. Kondisi ini menandakan mulai terjadinya pergerakan arus balik, meski belum mencapai puncaknya.

Seiring meningkatnya arus kendaraan, pengguna jalan diimbau tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengemudi disarankan beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk. 

Di ruas Tol Cipali tersedia sejumlah rest area, di antaranya di KM 86, KM 102, KM 130A, dan KM 166 arah Cirebon, serta KM 164, KM 130B, KM 101, hingga rest area fungsional KM 77 arah Jakarta. Jika rest area penuh, pengguna jalan dapat keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat tanpa dikenakan biaya tambahan, karena sistem tarif yang digunakan bersifat tertutup berdasarkan jarak tempuh.

Selain itu, pengemudi diimbau memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, termasuk kecukupan bahan bakar, serta tidak memaksakan diri saat mengantuk.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
