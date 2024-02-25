Pasca 2 Mahasiswa Unpad Meninggal Tersambar Petir, Perkemahan Batu Kuda Tetap Beroperasi

BANDUNG - Setelah dua mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) meninggal akibat tersambar petir saat berkemah di objek wisata Batu Kuda di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Jumat 23 Februari 2024, objek wisata tersebut tetap beroperasi dengan penutupan hanya saat cuaca ekstrem.

Menurut Humas Perhutani Bandung Utara, Endan Cahyadi, meskipun kejadian itu pertama kali terjadi, objek wisata masih tetap beroperasi dengan ketentuan penutupan saat cuaca ekstrem.

"Sekarang masih tetap dibuka, cuma dengan ketentuan kalau cuaca ekstrem ditutup. Kita semua lokasi wisata dibikin aturan seperti itu," ujar Endan saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Endan menjelaskan, meskipun pada saat kejadian tidak terjadi hujan deras, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca kurang baik di wilayah Bandung Timur, termasuk objek wisata Batu Kuda, dalam beberapa hari ke depan.

"Karena kemarin pas kejadian hanya biasa hujan rintik-rintik gitu aja. Kalau BMKG sih kemarin agak maleman bilang cuman petir yang luar biasa angin juga biasa jadi temen-temen juga ga melakukan penutupan," jelasnya

Meskipun demikian, Endan menegaskan bahwa pihaknya terus memberikan himbauan kepada pengunjung untuk berhati-hati terutama saat hujan dan petir.

"Kita setelah kejadian ini tetap memberikan himbauan disampaikan kalau hujan jangan dekat ke pohon," tambahnya.

Sebelum kejadian, kata dia, pihak objek wisata sudah memberikan himbauan melalui rambu-rambu dan informasi tentang jalur evakuasi serta potensi pohon tumbang.

"Ya kita sudah ngasih himbauan juga, cuman memang saat ini disitu ga dikatakan rawan petir. Tapi kita sudah melakukan itu ke teman-temen untuk ngasih antisipasi hati-hati musim hujan petir kan gitu. Kalau dikatakan rawan kan kita juga bukan termasuk rawan," ungkapnya.