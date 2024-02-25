Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pasca 2 Mahasiswa Unpad Meninggal Tersambar Petir, Perkemahan Batu Kuda Tetap Beroperasi

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |17:59 WIB
Pasca 2 Mahasiswa Unpad Meninggal Tersambar Petir, Perkemahan Batu Kuda Tetap Beroperasi
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BANDUNG - Setelah dua mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) meninggal akibat tersambar petir saat berkemah di objek wisata Batu Kuda di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Jumat 23 Februari 2024, objek wisata tersebut tetap beroperasi dengan penutupan hanya saat cuaca ekstrem.

Menurut Humas Perhutani Bandung Utara, Endan Cahyadi, meskipun kejadian itu pertama kali terjadi, objek wisata masih tetap beroperasi dengan ketentuan penutupan saat cuaca ekstrem.

"Sekarang masih tetap dibuka, cuma dengan ketentuan kalau cuaca ekstrem ditutup. Kita semua lokasi wisata dibikin aturan seperti itu," ujar Endan saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Endan menjelaskan, meskipun pada saat kejadian tidak terjadi hujan deras, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca kurang baik di wilayah Bandung Timur, termasuk objek wisata Batu Kuda, dalam beberapa hari ke depan.

"Karena kemarin pas kejadian hanya biasa hujan rintik-rintik gitu aja. Kalau BMKG sih kemarin agak maleman bilang cuman petir yang luar biasa angin juga biasa jadi temen-temen juga ga melakukan penutupan," jelasnya

Meskipun demikian, Endan menegaskan bahwa pihaknya terus memberikan himbauan kepada pengunjung untuk berhati-hati terutama saat hujan dan petir.

"Kita setelah kejadian ini tetap memberikan himbauan disampaikan kalau hujan jangan dekat ke pohon," tambahnya.

Sebelum kejadian, kata dia, pihak objek wisata sudah memberikan himbauan melalui rambu-rambu dan informasi tentang jalur evakuasi serta potensi pohon tumbang.

"Ya kita sudah ngasih himbauan juga, cuman memang saat ini disitu ga dikatakan rawan petir. Tapi kita sudah melakukan itu ke teman-temen untuk ngasih antisipasi hati-hati musim hujan petir kan gitu. Kalau dikatakan rawan kan kita juga bukan termasuk rawan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement