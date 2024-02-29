Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI: Banjir Masih Rendam 5 RT di Jakbar dan Jakut, 15 Ruas Jalan Masih Tergenang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |23:12 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengabarkan, masih terdapat 5 RT yang terendam oleh banjir pada Kamis malam ini (29/2/2024) sekira pukul 21.00 WIB. Banjir tersebut berada di dua Kota administrasi Jakarta yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyampaikan sebelummya terdapat 6 RT yang terendam genangan air hasil hujan pada Kamis dini hari tadi. Terhitung sejak pukul 21.00 WIB, banjir di salah satu RT sudah surut.

"BPBD DKI mencatat genangan mengalami penurunan dari 6 RT menjadi 5 RT dari 30.772 RT," ujar Isnawa dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Pemukiman RT yang surut, disampaikan Isnawa, yakni di Kelurahan Tegal Alur yakni total 8 RT dan Kelurahan Rawa Terate yaitu 2 RT.

Sementara itu, Isnawa juga menyampaikan ruas jalan yang tergenang air pun kini mulai surut hingga berkurang dari 17 ruas jalan menjadi 15 ruas jalan.

"Penurunan genangan juga terjadi dari 17 Ruas Jalan menjadi 15 Ruas Jalan," jelas Isnawa.

Telusuri berita news lainnya
