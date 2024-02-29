Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ibu dan Anak Naik Motor Tertabrak Kereta di Semarang, Satu Orang Meninggal

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:44 WIB
Ibu dan Anak Naik Motor Tertabrak Kereta di Semarang, Satu Orang Meninggal
TKP kecelakaan kereta api di Semarang yang menewaskan satu anak kecil (Foto: MPI)
SEMARANG – Sebuah sepeda motor yang dikendarai ibu dan anaknya yang masih kecil tertabrak Kereta Api jenis Kendaraan Perawatan Jalan Rel (KPJR), Kamis (29/2/2024) sekira pukul 15.37 WIB.

Sang anak meninggal dunia, terseret hingga jembatan Banjir Kanal Barat (BKB). Sementara sepeda motornya terseret kereta hingga kawasan Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Lokasi kecelakaan itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Sadewa VII, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Kereta berwarna kuning itu melaju dari arah timur ke barat, alias dari arah Stasiun Poncol ke arah Lanumad Ahmad Yani.

Korban ibu bernama Eva Handayani (48) warga Taman Sawunggaling Blok D5-6, RT004/RW014, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Manager Humas KAI DAOP 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan pihaknya menyayangkan kejadian tersebut di perlintasan tidak dijaga Sadewo, Plombokan Km1 petak jalan antara Stasiun Semarang Poncol – Jerakah.

Dia menyebut sebelum kejadian, motoris KA KPJR sudah membunyikan klakson (Semboyan 35) berulangkali, namun pengemudi sepeda motor tetap menerobos.

“Imbas kejadian tersebut, tidak ada kerusakan sarana KA KPJR, namun ada andil keterlambatan sebanyak 38 menit untuk pemeriksaan sarana,” kata dia pada keterangannya.

Telusuri berita news lainnya
