HOME NEWS NUSANTARA

Dorong DPR Gulirkan Hak Angket Pemilu, Rakyat Banten Bubuhkan Tanda Tangan dan Cap Jempol Darah

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:39 WIB
Dorong DPR Gulirkan Hak Angket Pemilu, Rakyat Banten Bubuhkan Tanda Tangan dan Cap Jempol Darah
Aksi Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi (Foto: MPI/Fariz)
A
A
A

SERANG - Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi mendorong agar DPR RI menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan mereka dalam pernyataan sikap yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Al- Idrisiyah, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Jumat (1/3/2024).

 BACA JUGA:

Tak hanya itu para relawan yang mengenakan pakaian serba hitam itu juga membubuhkan tandatangan serta cap jempol darah di atas kain kafan. Sebelum itu mereka melukai jempol terlebih dahulu menggunakan jarum.

"Hari ini hanya pernyataan sikap dan penandatanganan dan juga cap jempol darah nah itu dan kami dari gerakan demokrasi sangat prihatin dengan kondisi sekarang bangsa Indonesia ini khususnya kita agenda kita adalah mendorong dan mendukung DPR RI untuk segera menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024,"kata Koordinator Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi, Nasrullah.

Halaman:
1 2
      
