Rakyat Banten Bakal Bawa Petisi Cap Jempol Darah ke DPR Desak Hak Angket Pemilu 2024

SERANG - Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi membuat pernyataan sikap dan penandatanganan cap jempol darah di atas kain kafan, Jumat (1/3/2024). Aksi itu berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Al- Idrisiyah, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal menggelar Pemilu 2024 secara adil dan demokratis.

Koordinator aksi, Nasrullah mengatakan akan membawa petisi yang dibuat ke gedung DPR/MPR RI, sebagai bukti bahwa tuntutan digulirnya hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 serta desakan penurunan harga sembako benar keinginan rakyar.

"Rencananya tanggal 5 Maret petisi ini akan kita bawa ke gedung DPR/MPR bersama dengan perwakilan provinsi lainnya," kata Nasrullah.