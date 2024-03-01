Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diterjang Angin Kencang Tiang Listrik Roboh Timpa Rumah Warga Cirebon

Abdul Rohman , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:41 WIB
Diterjang Angin Kencang Tiang Listrik Roboh Timpa Rumah Warga Cirebon
Tiang listrik roboh timpa rumah warga Cirebon (Foto : MPI)
A
A
A

CIREBON - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Cirebon. Akibatnya, sebuah pohon tua tumbang menyebabkan tiang listrik roboh hingga menimpa rumah warga di Komplek Perumahan Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, hingga mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan.

Peristiwa tumbangnya pohon dan tiang listrik itu berawal dari adanya angin kencang yang bertiup dari arah selatan mengarah ke utara.

Angin yang cukup kencang itu seketika menumbangkan sebuah pohon hingga menimpa kabel listrik, yang menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa salah satu rumah milik warga.

“Itu kejadianya sangat cepat, hujan deras, tiba-tiba ada angin kencang yang merobohkan pohon dan tiang listrik. Kemudian ada suara kencang seperti benda jatuh, begitu saya lihat, ternyata tiang listrik menimpa rumah,“ ujar Jatmiko salah satu warga Desa Pamengkang. Jumat (1/3/2024)

Tiang listrik yang tumbang tersebut, lanjut Jatmiko, mengakibatkan satu rumah milik warga di komplek perumahan alami kerusakan cukup parah di bagian depan. Dan menyebabkan listrik di komplek tersebut padam.

“Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden itu, hanya saja pemilik rumah masih alami shock, karena sempat terjadi adanya getaran dari aliran listrik,“ katanya.

Panjangnya tiang dan tingginya pohon, membuat akses jalan menuju perumahan tertutup total.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145886/angin_kencang-kuNW_large.jpg
Belasan Rumah di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang, Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/338/3136592/rumah_dan_atap_masjid_di_bogor_rusak-8KcV_large.jpg
Rumah Warga dan Atap Masjid di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/519/3113827/angin_kencang-Bf1s_large.jpg
Diterjang Angin Kencang, 19 Unit Rumah Rusak di Lumajang Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/512/3112075/angin_kencang_melanda_sragen_jateng-eGuS_large.jpeg
Angin Kencang Melanda 8 Desa di Sragen Jateng, 130 Jiwa Terdampak dan 41 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/525/3110444/rumah_hancur-c7VC_large.jpeg
18 Rumah di Karawang Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/340/3084001/pohon_tumbang-WkQ6_large.jpg
Lebak Porak-poranda Disapu Angin Kencang, Rumah Rusak dan Jalan Soetta Tertutup Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement