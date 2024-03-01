Diterjang Angin Kencang Tiang Listrik Roboh Timpa Rumah Warga Cirebon

CIREBON - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Cirebon. Akibatnya, sebuah pohon tua tumbang menyebabkan tiang listrik roboh hingga menimpa rumah warga di Komplek Perumahan Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, hingga mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan.

Peristiwa tumbangnya pohon dan tiang listrik itu berawal dari adanya angin kencang yang bertiup dari arah selatan mengarah ke utara.

Angin yang cukup kencang itu seketika menumbangkan sebuah pohon hingga menimpa kabel listrik, yang menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa salah satu rumah milik warga.

“Itu kejadianya sangat cepat, hujan deras, tiba-tiba ada angin kencang yang merobohkan pohon dan tiang listrik. Kemudian ada suara kencang seperti benda jatuh, begitu saya lihat, ternyata tiang listrik menimpa rumah,“ ujar Jatmiko salah satu warga Desa Pamengkang. Jumat (1/3/2024)

Tiang listrik yang tumbang tersebut, lanjut Jatmiko, mengakibatkan satu rumah milik warga di komplek perumahan alami kerusakan cukup parah di bagian depan. Dan menyebabkan listrik di komplek tersebut padam.

“Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden itu, hanya saja pemilik rumah masih alami shock, karena sempat terjadi adanya getaran dari aliran listrik,“ katanya.

Panjangnya tiang dan tingginya pohon, membuat akses jalan menuju perumahan tertutup total.