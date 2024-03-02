Gagal Menyalip, Pengendara Adu Banteng dengan Dump Truk di Kolaka Utara

KOLAKA UTARA - Seorang pengendara asal Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Wahyudi (21) terbaring kritis di Rumah Sakit Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Korban alami sejumlah luka serius usai bertabrakan dengan dump truk akibat gagal menyalip.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Kolut, Bripka Arianto menjelaskan korban bertabrakan dengan dump truk Hino hijau DP 8453 TB yang dikemudi Fudding (30) warga Desa Parunglampe, Kecamatan Batu Putih, Kolut. Kejadian berlangsung di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara menjelang Magrib pada Jum'at (1/3).

"Korban luka-luka dan patah tulang pada betis kaki kiri. Korban kritis hingga dirujuk ke RS Kolut," bebernya, Sabtu (2/3/2024).

Dijelaskan, Wahyudi mengendarai motor Yamaha Jupiter MX King hitam dengan nomor polisi (nopol) DW 2522 LB dengan kecepatan tinggi dari Utara ke Selatan Kolut. Sementara dari arah berlawanan, kendaraan Fudding sedang mengangkut material aspal menuju Desa Tolala.