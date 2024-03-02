Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Produktivitas Padi Sumsel Tertinggi ke-4 Secara Nasional

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:50 WIB
Produktivitas Padi Sumsel Tertinggi ke-4 Secara Nasional
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (Foto: Dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

Palembang- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyebut, produktivitas padi Sumsel tertinggi di Sumatera dan ke-4 secara Nasional. Hal tersebut disampaikan saat wawancara di Griya Agung Palembang, pada Sabtu (2/3/2024)

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menjadikan daerah ini sebagai penyumbang pangan nasional, terus dilakukan melalui berbagai terobosan salah satunya melalui upaya peningkatan produksi padi.

 BACA JUGA:

“Produktivitas padi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 merupakan yang tertinggi ke-4 di tingkat nasional setelah Bali, Jawa Barat dan Jawa Timur,” tutur Fatoni.

Fatoni menguraikan, produktivitas padi dalam kualitas di Palembang, Sabtu (2/3/2024) Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 56,19 ku/ha yang mengalami peningkatan sebesar 2,13 ku/ha (3,94%) dibanding tahun 2022. Dengan peningkatan provitas padi tersebut, produksi gabah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai 2.832,77 ribu ton GKG, atau mengalami peningkatan sebanyak 57,70 ribu ton GKG (2,08 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 2.775,07 ribu ton GKG.

“Produksi padi tertinggi pada 2023 terjadi pada  Maret yaitu sebesar 505,39 ribu ton GKG,” ungkapnya.

Sedangkan untuk produksi beras di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Desember 2023 lanjut Fatoni, setara dengan 1.626,74 juta ton beras, atau mengalami peningkatan sebesar 33,14 ribu ton (2,08 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 1.593,60 ton.

Halaman:
1 2
      
