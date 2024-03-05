Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Polres Jayawijaya Diserang Oknum TNI, Penyerang Naik Truk

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |06:51 WIB
4 Fakta Polres Jayawijaya Diserang Oknum TNI, Penyerang Naik Truk
Polres Jayawijaya diserang oknum TNI (Foto: Istimewa)
A
A
A

POLRES Jayawijaya dikabarkan diserang oknum prajurit TNI pada Sabtu 2 Maret 2024. Para penyerang itu naik truk saat menyambangi Polres Jayawijaya.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Kodam Cenderawasih Selidiki

Kodam Cenderawasih menyelidiki kasus penyerangan Markas Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada Sabtu 2 Maret 2024 sekitar pukul 20.10 WIT.

"Pangdam Cenderawasih akan melakukan penyelidikan," kata Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar saat dikonfirmasi, Minggu (3/3/2024).

2. TNI Tegakkan Hukum

Dia memastikan bahwa TNI akan menegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran oleh prajuritnya. Namun, saat ini, yang terpenting harus dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan kasusnya.

"Jika benar terbukti tentunya akan ada sanksi," ujarnya.

3. Dipicu Keributan di Lapangan Futsal

Markas Polres Jayawijaya diserang sekelompok orang yang diduga sejumlah oknum TNI.

Dari informasi yang didapatkan MNC Portal Indonesia, penyerangan tersebut dipicu adanya keributan antara oknum TNI dari Batalyon 756 Wimane Sili dan warga di lapangan futsal, Pilamo Futsal, Wamena.

Kejadian berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di Pilamo Futsal yang dilakukan oleh oknum TNI selanjutnya personel penjagaan Polres Jayawijaya melaporkan permasalahan tersebut kepada Subdenpom Wamena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335/penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167410/perusakan-vI9B_large.jpg
1 Orang Ditetapkan Tersangka Penyerangan Polres Metro Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/338/3133215/ilustrasi_penyerangan-1sAy_large.jpg
Rayakan Selesai Ujian Sekolah, 50 Pelajar Malah Serang Warga di Jalan Otista Raya Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/340/3129111/penyerangan-Suba_large.jpg
Protes soal Keberangkatan, Sopir di Pelabuhan BBJ Lampung Selatan Serang Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/338/3116869/ilustrasi_penangkapan-qB9D_large.jpg
Rumah Warga di Depok Dibakar, Polisi Tangkap 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100448/penyerangan-MlP4_large.jpg
Kesal Disalip, Pemotor Bonceng Tiga Serang Pemobil di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement