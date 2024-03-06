Profil Amihai Eliyahu, Sosok Menteri Israel yang Minta Bulan Ramadhan Dihapus dan Gaza Dibom Nuklir

Profil Amihai Eliyahu, sosok menteri Israel yang minta bulan Ramdhan dihapus dan Gaza dibom nuklir (Foto: Anadolu Agency)

ISRAEL - Menteri sayap kanan Israel menyerukan "pengabaian" Ramadhan selama delapan hari sebelum dimulainya bulan suci Islam, karena Israel terus melakukan perang genosida di Jalur Gaza.

Melansir New Arab, Menteri Warisan Israel, Amihai Eliyahu juga berbicara tentang kemungkinan alasannya yakni karena ketegangan selama bulan suci di wilayah tersebut, Tepi Barat yang hancur dan diduduki harus diabaikan.

"Apa yang disebut bulan Ramadhan harus dihilangkan dan begitu pula ketakutan kita terhadap bulan ini," kata Eliyahu. Eliyahu berasal dari partai ekstrim kanan Otzma Yehudi (kekuatan Yahudi), yang merupakan fasis dan anggota partai anti-Arab.

Partai ini dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis Itamar Ben-Gvir, yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan pendirian pemukiman ilegal Israel di wilayah tersebut, serta penembakan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina seiring kemajuan Israel, menyerang warga Palestina, melancarkan serangan militer yang mematikan.

Eliyahu, yang menjabat menteri warisan budaya sejak tahun 2022, melontarkan pernyataan kekerasan serupa selama kampanye militer Israel di Gaza. Pada bulan November, politisi ekstremis tersebut mengatakan bahwa “penggunaan senjata nuklir adalah sebuah pilihan” bagi tentara Israel dan berpendapat bahwa Gaza “tidak mempunyai hak untuk hidup”.

Lalu siapa Amihai Eliyahu? Berikut profil lengkap Amihai Eliyahu mengutip sumber lain.