Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Amihai Eliyahu, Sosok Menteri Israel yang Minta Bulan Ramadhan Dihapus dan Gaza Dibom Nuklir

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:45 WIB
Profil Amihai Eliyahu, Sosok Menteri Israel yang Minta Bulan Ramadhan Dihapus dan Gaza Dibom Nuklir
Profil Amihai Eliyahu, sosok menteri Israel yang minta bulan Ramdhan dihapus dan Gaza dibom nuklir (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

ISRAEL - Menteri sayap kanan Israel menyerukan "pengabaian" Ramadhan selama delapan hari sebelum dimulainya bulan suci Islam, karena Israel terus melakukan perang genosida di Jalur Gaza.

Melansir New Arab, Menteri Warisan Israel, Amihai Eliyahu juga berbicara tentang kemungkinan alasannya yakni karena ketegangan selama bulan suci di wilayah tersebut, Tepi Barat yang hancur dan diduduki harus diabaikan.

"Apa yang disebut bulan Ramadhan harus dihilangkan dan begitu pula ketakutan kita terhadap bulan ini," kata Eliyahu. Eliyahu berasal dari partai ekstrim kanan Otzma Yehudi (kekuatan Yahudi), yang merupakan fasis dan anggota partai anti-Arab.

Partai ini dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis Itamar Ben-Gvir, yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan pendirian pemukiman ilegal Israel di wilayah tersebut, serta penembakan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina seiring kemajuan Israel, menyerang warga Palestina, melancarkan serangan militer yang mematikan.

Eliyahu, yang menjabat menteri warisan budaya sejak tahun 2022, melontarkan pernyataan kekerasan serupa selama kampanye militer Israel di Gaza. Pada bulan November, politisi ekstremis tersebut mengatakan bahwa “penggunaan senjata nuklir adalah sebuah pilihan” bagi tentara Israel dan berpendapat bahwa Gaza “tidak mempunyai hak untuk hidup”.

Lalu siapa Amihai Eliyahu? Berikut profil lengkap Amihai Eliyahu mengutip sumber lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement