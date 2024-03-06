Hamas: Netanyahu Tidak Ingin Gencatan Senjata Gaza, Keputusan Ada di Tangan AS

Hamas tegaskan PM Israel tidak ingin gencatan senjata terjadi di Gaza (Foto: Reuters)

GAZA - Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan Hamas telah mengajukan rancangan kesepakatan gencatan senjatanya sendiri, dan sedang menunggu tanggapan dari Israel.

“(Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu tidak ingin mencapai kesepakatan dan keputusannya sekarang ada di tangan Amerika,” terangnya, dikutip Reuters.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Selasa (5/3/2024) bahwa gencatan senjata Gaza ada di tangan Hamas dengan imbalan pembebasan sandera Israel. Biden meminta Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata di Gaza jelang bulan suci Ramadhan.

Hal ini diungkapkan Biden ketika delegasi mengadakan pembicaraan hari ketiga tanpa ada tanda-tanda terobosan.

Kekerasan Palestina-Israel di Israel dan wilayah pendudukan Palestina sering meningkat selama bulan Ramadhan, begitu pula permusuhan terhadap Israel di dunia Arab dan Muslim, sehingga menciptakan insentif yang kuat bagi para pemimpin untuk mencapai kesepakatan sebelum bulan Ramadhan.

Washington, pendukung utama politik dan militer Israel dan sponsor perundingan tersebut, juga memberikan tanggung jawab kepada penguasa Gaza.

Hamas mengatakan sikap Washington dirancang untuk mengalihkan kesalahan Israel jika perundingan gagal.

Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters sebelumnya bahwa Israel menjauh dari kesepakatan karena Hamas menolak memberikan daftar sandera yang masih hidup. Naim mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi tanpa gencatan senjata karena para sandera tersebar di seluruh zona perang dan ditahan oleh kelompok yang terpisah.