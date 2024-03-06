Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gencatan Senjata Gaza, Israel Fokus pada Pembebasan Sandera dan Lenyapkan Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:50 WIB
Gencatan Senjata Gaza, Israel Fokus pada Pembebasan Sandera dan Lenyapkan Hamas
Israel fokus pada pembebasan sandera dan lenyapkan Hamas (Foto: The New Arab)
GAZA - Dalam rancangan gencatan senjata Gaza yang diajukan, Israel hanya menginginkan jeda dalam upaya untuk mengeluarkan sandera dari Gaza dan memberikan lebih banyak bantuan. Namun bersikeras bahwa mereka tidak akan mengakhiri konflik sebelum Hamas “dilenyapkan”.

Juru bicara pemerintah Avi Hyman mengatakan pada sebuah pengarahan bahwa gerakan Islam Hamas harus turun dari posisi delusi mereka dan bergabung dengan kelompok mereka.

“Hamas memahami tekanan militer dan kami menyampaikannya kepada mereka,” terangnya.

Sebelumnya di Beirut, pejabat Hamas Osama Hamdan mengulangi tuntutan utama kelompoknya yakni diakhirinya serangan militer Israel, penarikan pasukan Israel, dan kembalinya seluruh warga Gaza ke rumah-rumah yang terpaksa mereka tinggalkan.

Dia mengatakan pertukaran tahanan tidak dapat dilakukan kecuali setelah gencatan senjata, yang mencerminkan pandangan Hamas bahwa gencatan senjata harus menjadi langkah menuju penyelesaian konflik.

Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan Hamas telah mengajukan rancangan kesepakatannya sendiri, dan sedang menunggu tanggapan dari Israel .

“(Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu tidak ingin mencapai kesepakatan dan keputusannya sekarang ada di tangan Amerika,” terangnya, dikutip Reuters.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Selasa (5/3/2024) bahwa gencatan senjata Gaza ada di tangan Hamas dengan imbalan pembebasan sandera Israel. Biden meminta Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata di Gaza jelang bulan suci Ramadhan.

