Banyak Teori Berseliweran Soal Misteri Hilangnya Pesawat MH370, dari Konflik Pilot hingga Keterlibatan Rusia

MALAYSIA – Pesawat Malaysia Airlines MH370 diketahui menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, saat terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, China.

Melansir Daily Mail, banyak teori-teori yang bermunculan terkait hilangnya pesawat ini. Ada yang yang menganggap hilangnya pesawat disebabkan adanya masalah internal antara pilot dan co-pilot.

Ada juga yang mengaitkan hilangnya MH370 dengan Amerika Serikat (AS). Ada juga yang berteori bahwa Rusia mencuri MH370 dan menerbangkannya ke Kazakhstan.

Bahkan ada yang menyebut jika ada unsur kesengajaan dari sang pilot, yang sengaja memutar arah dan menjatuhkan pesawat ke lautan yang jauh dari permukiman padat. Hal ini dianggap sebagai rencana heroik pilot untuk menyelamatkan orang-orang di darat.

Meskipun teori-teori tersebut telah dilanturkan, tidak ada bukti konkret yang tercapai mengenai hilangnya pesawat ini.

Maka dari itu, Netflix membuat serial dokumentasi spekulatif terkait penerbangan Malaysian Airlines, berjudul MH370: The Plane That Disappeared.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya trailer resmi yang diunggah melalui YouTube, yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dalam beberapa jam, setelah video dipublikasikan.

Tidak hanya itu, siaran pers mengumumkan serial ini telah tersedia di Netflix: Tudum, yakni platform berbasis fandom yang didedikasikan untuk berbagi dan mendiskusikan konten Netflix.