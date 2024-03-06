Misteri Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH370 Diangkat ke Netflix, Ini Kata Warganet

Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 masih menjadi misteri (Foto: Reuters)

MALAYSIA - Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 8 Maret 2014 masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Hanya dalam semalam, sebanyak 227 penumpang dan 12 awak kapal menghilang, bersama dengan Pesawat Boeing 777-200ER, yang menjadikannya sebagai insiden yang paling mematikan.

Meskipun telah mengandalkan data analitik dan teori, dengan bukti yang sedikit, tidak ada konsensus yang tercapai mengenai hilangnya pesawat ini.

Hampir satu dekade kemudian, Netflix akhirnya membuat film dokumenter berjudul ‘MH370: The Plane That Disappeared’.

Melansir says.co, serial dokumenter ini terdiri dari tiga bagian, dan melibatkan anggota keluarga, ilmuan, dan jurnalis investigasi yang terus mencari kebenaran atas kejadian yang menimpa penerbangan Malaysian Airlines.

Diketahui pihak Netflix telah merilis trailer resmi dokumenter tersebut di YouTube. Lantas trailer tersebut membuat heboh warganet, dan telah ditonton hampir 500 ribu kali dalam beberapa jam setelah dipublikasikan.

Banyak warganet menyampaikan pendapatnya terkait serial dokumenter ini.

"Bahkan saya tidak dapat membayangkan, apa yang dialami oleh para kerabatnya. Terbang sudah cukup menegangkan, namun terbang dan tidak pernah kembali sungguh memilukan," ujar salah satu pengguna YouTube.