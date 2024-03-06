Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

1 Dekade Pesawat MH370 Menghilang, Keluarga dari 239 Korban Tak Patah Asa Tuntut Penyelidikan Baru

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |11:17 WIB
1 Dekade Pesawat MH370 Menghilang, Keluarga dari 239 Korban Tak Patah Asa Tuntut Penyelidikan Baru
Keluarga korban pesawat Malaysia Airlines tak patah asa tuntut penyelidikan hilangnya pesawat usai 2 dekade menghilang (Foto: Reuters)
A
A
A

MALAYSIA - Pada peringatan sepuluh tahun hilangnya pesawat Malaysia Airlines Penerbangan MH370 pada 8 Maret 2014 secara misterius, keluarga dari 239 korban berkumpul di Kuala Lumpur untuk memperingati peristiwa tersebut dan menyerukan upaya penyelidikan baru.

Meski menemukan puing-puing di Samudera Hindia, tidak ada jejak penumpang yang ditemukan. Keluarga-keluarga tersebut, yang masih bergulat dengan dampak emosional, menuntut penyelidikan lebih lanjut dan keadilan.

Teori seputar hilangnya pesawat tersebut, termasuk bunuh diri pilot dan peluncuran rudal, terus beredar. Pencarian maritim terbesar dalam sejarah dilakukan selama tiga tahun, berakhir pada 2017, namun upaya swasta selanjutnya terbukti tidak berhasil.

Banyak kerabat yang menuduh Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia menyembunyikan informasi, sebuah klaim yang dibantah oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Senin (4/3/2024 bahwa dia akan dengan senang hati meluncurkan kembali pencarian penerbangan MH370 jika ada bukti yang meyakinkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025565/horor-pesawat-korean-air-terjun-ekstrem-akibat-sistem-kabin-bermasalah-penumpang-sampai-mimisan-CTkkFFbREQ.jpg
Horor Pesawat Korean Air Terjun Ekstrem Akibat Sistem Kabin Bermasalah, Penumpang Sampai Mimisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024324/maskapai-penerbangan-as-pecat-beberapa-staf-usai-usir-penumpang-kulit-hitam-karena-bau-badan-oDnmwq1cYe.jpg
Maskapai Penerbangan AS Pecat Beberapa Staf Usai Usir Penumpang Kulit Hitam karena Bau Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013542/pesawat-boeing-787-9-dreamliner-alami-turbulensi-parah-penumpang-pengalaman-terburuk-96nMN49Cev.jpg
Pesawat Boeing 787-9 Dreamliner Alami Turbulensi Parah, Penumpang: Pengalaman Terburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013516/lagi-pesawat-boeing-alami-turbulensi-parah-pada-penerbangan-doha-dublin-12-orang-terluka-0lJKSMsfGa.jpg
Lagi, Pesawat Boeing 787-9 Dreamliner Alami Turbulensi Parah Sebabkan 12 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/18/3011658/singapore-airlines-turbulensi-parah-banyak-penumpang-terlempar-ke-langit-langit-pesawat-terluka-di-kepala-dan-telinga-berdarah-bJZ5iH8KAu.jpg
Singapore Airlines Turbulensi Ekstrem, Penumpang Terlempar ke Langit-Langit Terluka di Kepala dan Telinga Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/18/3011644/cerita-penumpang-singapore-airlines-yang-alami-turbulensi-ekstrem-pesawat-miring-ke-atas-dan-bergetar-JWNXAHj1xv.jpg
Cerita Penumpang Singapore Airlines yang Alami Turbulensi Ekstrem, Pesawat Miring ke Atas dan Bergetar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement