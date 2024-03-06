Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mau Diselundupkan ke Malaysia, 59 Warga Rohingya dan Myanmar Diamankan di Pekanbaru

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |00:04 WIB
Mau Diselundupkan ke Malaysia, 59 Warga Rohingya dan Myanmar Diamankan di Pekanbaru
A
A
A

PEKANBARU - Polresta Pekanbaru, Riau mengamankan sebanyak 59 warna negara asing (WNA). Mereka terdiri dari 56 penduduk Rohingya dan 3 warga Myanmar.

Mereka diamankan di lokasi penampungan di Perumahan Adi Nusa, Jalan Guna Karya, Pekanbaru, Riau pada Selasa (4/3) dini hari. Dari pendataan bahwa tiga diantaranya adalah WN Myanmar yang diduga sebagai agen menyelundupan manusia.

"Lokasi itu tempat penampungan. Saat kita ke lokasi, tiga warga Myanmar ini mencoba kabur,"kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika didampingi Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra Selasa (5/3/2024).

Dia menjelaskan berawal kasus ini terungkap dari informasi di media sosial tentang dugaan penyelundupan dan kekerasan terhadap pengungsi Rohingnya di Pekanbaru. Kemudian pihak Polresta melakukan penyelidikan.

Tim kemudian melakukan pengerebekan di lokasi dan mengamankan para pengungsi Rohingya. Mereka yang diamankan dari lokasi tersebut terdiri dari 36 laki-laki, 13 perempuan, dan 10 anak-anak. Sementara tiga agen yang diamankan bernama Ismail (22), Noyim (27), dan M Anies.

"Diduga mereka dikumpulkan oleh para agen asal Rohingya untuk diselundupkan ke Malaysia," jelas Jeki.

Saat ini pihak Polresta Pekanbaru sudah melakukan kordinasi dengan pihak Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Pekanbaru terkait para pengungsi. "Sementara untuk pihak yang diduga melakukan penyelundupan manusia masih kita amankan. Sejauh ini kendala kita adalah bahasa, karena mereka mengunakan bahasa asing," tambah Kompol Bery.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187505//ilustrasi-h0Pe_large.jpg
Malaysia Umumkan Pencarian MH370 Dilanjutkan Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185737//ilustrasi-OtSu_large.jpg
Malaysia Akan Berlakukan Larangan Medsos bagi Anak di bawah 16 Tahun Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185561//banjir_melanda_tujuh_negara_bagian_malaysia-YtS7_large.jpg
Banjir Rendam 7 Negara Bagian Malaysia, Lebih dari 11 Ribu Orang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/298/3184349//durian-3Rxd_large.jpg
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement