Paus Berukuran 15 Meter Terdampar di Pantai Lombok Timur

SELONG - Ikan paus berukuran panjang 15 meter terdampar di Pantai Mbang - Mbangan Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, pada Selasa 5 Maret 2024 dini hari.

Paus diperkirakan berbobot 300 ton itu ditemukan pertama kali oleh nelayan saat memancing ikan di sekitar perairan itu. Ikan paus berukuran besar itu ditemukan mengambang sekitar 15 meter dari bibir pantai dalam kondisi hidup.

Kasat Polairud Polres Lombok Timur, AKP Sudarman mengungkapkan, setelah mendapat laporan TNI Polri dibantu warga berupaya melakukan proses evakuasi.

"Alhamdulilah, dengan sikap tanggap semua, Ikan paus itu bisa didorong ditarik ke tengah laut menggunakan perahu masyarakat," ungkapnya.

"Akhir ikan paus itu bisa keluar dan selamat kembali ke habitatnya," sambungnya.

Penemuan ikan paus terdampar ini di pantai ini merupakan pertama kali. Belum diketahui secara pasti penyebab Ikan paus berukuran besar itu hingga terdampar ke bibir pantai.

(Awaludin)