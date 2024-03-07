Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Ramadhan, Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam

Indra Siregar , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:08 WIB
Jelang Ramadhan, Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam
Petugas gelar razia (foto: dok ist)
A
A
A

PRINGSEWU - Menjelang bulan suci Ramadhan, aparat kepolisian, TNI, dan Satpol-PP menyelenggarakan razia gabungan di beberapa tempat hiburan di Pringsewu, Lampung, Rabu 6 Maret 2024 malam. Operasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah persiapan menyambut bulan suci umat Islam.

Razia yang dilakukan menyasar sejumlah tempat hiburan, antara lain Cafe Balik Bukit Pajaresuk, Green Karaoke Pringsewu Barat, dan Gudang Biliar Pringsewu Utara.

Aparat gabungan melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan barang bawaan pengunjung untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti narkoba, senjata api, atau benda berbahaya lainnya.

Selain itu, sejumlah pengunjung juga dilakukan pemeriksaan urin, hal ini untuk memastikan pengunjung tidak menggunakan narkoba atau bahan adiktif lainya. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa setiap ruangan di tempat hiburan untuk mencari tahu apakah ada praktik penyediaan minuman keras (miras) atau praktik prostitusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559//doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127631//menag_nasaruddin_umar-SOPA_large.jpg
Menag Ajak Umat Amalkan Nasihat dan Ceramah selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127584//idul_fitri-s8PR_large.jpg
Akurat, Buku Berusia 132 Tahun Ini Prediksi Tanggal Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/337/3127356//menag_nasaruddin_umar-K4wZ_large.JPG
Idulfitri 1446 H, Menag: Momentum Tingkatkan Sinergi dan Cegah Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127078//zakat-jLV7_large.jpg
Takaran Zakat Fitrah 2025 yang Tepat Sesuai Ketentuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/618/3127067//doa-8JVF_large.jpg
Doa Akhir Ramadhan Menurut Anjuran Sunnah Beserta Keutamaannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement