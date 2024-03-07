Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Rebutan Cowok, Remaja Putri Baku Hantam Viral di Medsos

Muzakir , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:37 WIB
Diduga Rebutan Cowok, Remaja Putri Baku Hantam Viral di Medsos
Viral remaja putri baku hantam (Foto: Tangkapan layar/Muzakir)
A
A
A

LOMBOK BARAT - Polisi sedang menyelidiki perkelahian di depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang viral di media sosial.

Perkelahian itu diduga melibatkan sekelompok remaja putri yang berebut pacar.

Kapolsek Gerung, Polres Lobar, Polda NTB AKP I Kadek Sumerta, mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

"Kami sudah menelusuri terkait keributan atau perkelahian yang viral di media sosial di akun Facebook Zoel Kuadrat yang terjadi di jalan depan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat,” kata Kadek, Rabu 6 Maret 2024.

Kadek menjelaskan, perkelahian itu terjadi pada Selasa 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu, penjaga Kantor Kesbangpol, LK, mendengar ada keributan di depan kantor.

LK kemudian menghampiri para remaja yang sedang bertengkar dan mengimbau mereka untuk membubarkan diri. Namun, mereka tidak mengindahkan imbauan tersebut dan terus berkelahi.

“Saat itu, penjaga kantor Kesbangpol sudah menghampiri mereka untuk diimbau untuk membubarkan diri. Namun, mereka tetap keukeuh, dan kemudian penjaga kantor langsung masuk,” ujar Kadek.

Kadek menambahkan, pihaknya belum mengetahui identitas para remaja yang terlibat perkelahian itu. Namun, berdasarkan informasi dari saksi-saksi, mereka berasal dari Desa Ombe, Kecamatan Kediri dan Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi. Motif perkelahian itu diduga karena merebutkan laki-laki.

Halaman:
1 2
      
