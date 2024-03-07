Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Korban Terjebak di Sumur Dievakuasi, Kondisinya Sudah Meninggal

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |03:11 WIB
4 Korban Terjebak di Sumur Dievakuasi, Kondisinya Sudah Meninggal
4 orang yang terjebak di sumur dievakuasi dalam kondisi meninggal (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Sebanyak empat orang korban yang terjebak di dalam sumur di Kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, berhasil dievakuasi dalam kondisi tewas, Rabu (6/3/2024).

Didin alias Idin (40) korban pertama yang berhasil dievakuasi dan diangkat ke atas sumur oleh Tim SAR gabungan pada pukul 17.33 WIB.

Berselang empat jam, Tim SAR kembali berhasil mengeluarkan jasad Wahab sekitar pukul 20.30 WIB.

Kemudian, hanya berselang sejam dari evakuasi korban kedua, tim kembali berhasil mengevakuasi korban ketiga, yakni Jajang, dan untuk korban keempat, yakni Hada berhasil dievakuasi Tim SAR gabungan sekitar pukul 21.25 WIB.

Kasie Operasi Basarnas Bandung, Supriono mengatakan ke empat korban tewas setelah menghirup gas metana yang ada di dalam sumur.

"Ke empatnya (Korban) tewas, karena menghirup gas beracun (Metana). Jasadnya semua dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan autopsi," kata Supriono kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu (6/3/2024) malam.

Supriono menyebutkan, terdapat beberapa kendala dalam proses evakuasi ke empat jasad korban yang tercebur ke dalam sumur.

"Sempitnya diameter sumur menjadi kendala, selain itu semburan gas metana yang keluar dari dalam cukup kuat. Sehingga, personil harus ekstra hati-hati dengan mengenakan alat bantu pernafasan bertekanan udara atau Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)," jelasnya.

