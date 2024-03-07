Advertisement
HOME NEWS JABAR

9 Kecamatan di Cirebon Kebanjiran, Ketinggian Air Hingga 1,2 Meter

Abdul Rohman , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |00:41 WIB
9 Kecamatan di Cirebon Kebanjiran, Ketinggian Air Hingga 1,2 Meter
Banjir Cirebon (Foto : BPBD)
CIREBON - Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Cirebon, pada rabu malam, menyebabkan 9 Kecamatan, sekitar 20.000 rumah terendam banjir.

Kondisi tersebut dipicu oleh selain hujan deras juga meluapnya sungai cisanggarung dan sungai Ciberes yang melintasi Kabupaten Cirebon bagian Timur. Sehingga menyebabkan sebanyak 20.000 rumah dari 9 Kecamatan terendam banjir.

Dijelaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya. Insiden banjir ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap sembilan Kecamatan yang diterjang banjir.

“Dari data yang saya terima hingga sekarang, yang terdampak banjir sebanyak 83.000 Jiwa, 20.000 rumah, 36 Desa dari 9 Kecamatan, “katanya saat dihubungi, Rabu (6/3/2024).

Dikatakan Deni, sembilan Kecamatan yang dilanda banjir, diantaranya. Kecamatan Waled, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan Gebang, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon.

“Ketinggian air bervariasi, tapi rata-rata paling tinggi 1,2 Meter, “katanya.

