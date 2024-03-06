Banjir Mojokerto Meluas, Warga Dievakuasi ke Masjid hingga Warung Kopi

MOJOKERTO - Banjir yang merendam Kecamatan Mojowsari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, meluas.

Setelah Desa kedung Gempol, banjir juga melanda Desa ngrame, Kecamatan Pungging. Sejumlah relawan BPBD Kabupaten Mjokwero melakukan evakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir.

Banjir akibat tanggul jebol Sungai Sadar di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, tersebut terus meluas. Aliran air ke wilayah timur menyebabkan banjir terjadi di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging.

Sejumlah relawan dari BPBD Kabupaten Mojokerto hilir mudik melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir dengan perahu karet. Tak hanya laki-laki dan perempuan, anak-anak dan lansia juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Warga dievakuasi ke tepi Jalan Raya Mojokerto Sidoarjo yang posisinya lebih tinggi, balai desa dan warung kopi milik salah satu warga serta masjid.

"Di Desa Ngrame, rata-rata ketinggian air mencapai 70 sentimeter. Evakuasi dilakukan karena ketinggian air terus bertambah dan masuk ke dalam rumah warga," ujar Ketua RT setempak, Zainul, Rabu (6/3/2024).