Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Banjir Mojokerto Meluas, Warga Dievakuasi ke Masjid hingga Warung Kopi

Sholahudin , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |21:52 WIB
Banjir Mojokerto Meluas, Warga Dievakuasi ke Masjid hingga Warung Kopi
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MOJOKERTO - Banjir yang merendam Kecamatan Mojowsari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, meluas.

Setelah Desa kedung Gempol, banjir juga melanda Desa ngrame, Kecamatan Pungging. Sejumlah relawan BPBD Kabupaten Mjokwero melakukan evakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir.

Banjir akibat tanggul jebol Sungai Sadar di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, tersebut terus meluas. Aliran air ke wilayah timur menyebabkan banjir terjadi di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging.

Sejumlah relawan dari BPBD Kabupaten Mojokerto hilir mudik melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir dengan perahu karet. Tak hanya laki-laki dan perempuan, anak-anak dan lansia juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Warga dievakuasi ke tepi Jalan Raya Mojokerto Sidoarjo yang posisinya lebih tinggi, balai desa dan warung kopi milik salah satu warga serta masjid.

"Di Desa Ngrame, rata-rata ketinggian air mencapai 70 sentimeter. Evakuasi dilakukan karena ketinggian air terus bertambah dan masuk ke dalam rumah warga," ujar Ketua RT setempak, Zainul, Rabu (6/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement