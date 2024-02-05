Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Cari Daun Singkong, Lansia di Malang Jatuh ke Sumur Sedalam 6 Meter

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:55 WIB
Cari Daun Singkong, Lansia di Malang Jatuh ke Sumur Sedalam 6 Meter
Lansia tercebur sumur saat mencari daun singkong (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Perempuan lanjut usia (lansia) di Malang tercebur ke sumur sedalam 6 meter. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang (5/2/2024) sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Klandungan, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan korban bernama Yarni.

Kapolsek Dau AKP Edi Hariadi membenarkan, informasi adanya perempuan lansia yang masuk ke dalam sumur sedalam hingga 6 meter. Saat itu korban tengah mencari singkong di dekat rumahnya, tapi kemudian ia terjatuh ke dalam sumur.

"Ibu itu nyari daun singkong, masuk sumur yang sudah tua, itu tempat pembuangan sampah, kedalaman 5 - 6 meter, hanya ditutupi kayu terus keinjak jatuh ke bawah," ucap Edi Hariadi, saat dikonfirmasi pada Senin sore (5/2/2024).

Peristiwa ini diketahui warga setempat saat ada tetangga korban tengah membuang sampah. Ketika itu, korban berteriak-teriak minta tolong, warga tersebut mencari sumber suara, menemukan Yarni sudah berada di dalam sumur yang dipenuhi tumpukan sampah tersebut.

"Ketahuan jam 1 siang, ada tetangga yang buang sampah, ada suara minta tolong, diangkat ramai-ramai oleh warga, dibawa ke puskesmas, didampingi Babinsa Bhabinkamtibmas," ungkap dia.

Beruntung meski terjatuh ke sumur, korban tak mengalami luka-luka berarti. Sebab di dalam sumur ternyata penuh tumpukan sampah, dan korban terjatuh tepat di atas tumpukan sampah.

