Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sumur di Pamekasan Mengeluarkan Kobaran Api Setinggi 10 Meter

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:45 WIB
Sumur di Pamekasan Mengeluarkan Kobaran Api Setinggi 10 Meter
Sumur yang kobarkan api di Madura (foto: dok ist)
A
A
A

MADURA - Sebuah sumur mengeluarkan semburan api di Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim). Sebagian tanaman di sekitar sumur pun layu. Peristiwa itu terjadi di Dusun Kadur Barat, Desa Kadur, Kecamatan Kadur pada Kamis 11 Januari 2024. Peristiwa ini membuat heboh warga dan viral di media sosial.

Api menyembur di lahan perkebunan milik warga. Sebelumnya, galian sumur bor tersebut menyemburkan air bercampur uap setinggi 10 meter.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, semburan api keluar dari sumur bor air milik warga yang dilakukan pengeboran beberapa waktu lalu

“Ketinggian semburan api mencapai sekitar sepuluh meter,” kata Dhofir, Jumat (12/1/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/519/3152355//terungkap_pelaku_penganiaya_kurir_cod_ternyata_asn-8NXx_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penganiaya Kurir COD Ternyata ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589//gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/338/3122107//petugas_evakuasi_mayat_di_dalam_sumur-JUzd_large.jpg
Warga Bogor Digegerkan Penemuan Mayat di Dalam Sumur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/338/3113172//petugas_damkar_evakuasi_lansia_tercebur_sumur_di_depok-rUtK_large.jpg
Dramatis! Damkar Depok Evakuasi Lansia Tercebur Sumur 15 Meter saat Cari Burung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/519/3106470//petani_garam_di_pamekasan-kfnT_large.JPG
Petani Pamekasan Pakai Teknologi dari Australia untuk Buat Garam Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/519/3090447//lima_orang_satu_keluarga_besar_meninggal_di_dalam_sumur-vnWr_large.jpg
Tragis! 5 Orang Satu Keluarga Besar Meninggal di Dalam Sumur Empat Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement