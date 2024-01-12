Sumur di Pamekasan Mengeluarkan Kobaran Api Setinggi 10 Meter

MADURA - Sebuah sumur mengeluarkan semburan api di Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim). Sebagian tanaman di sekitar sumur pun layu. Peristiwa itu terjadi di Dusun Kadur Barat, Desa Kadur, Kecamatan Kadur pada Kamis 11 Januari 2024. Peristiwa ini membuat heboh warga dan viral di media sosial.

Api menyembur di lahan perkebunan milik warga. Sebelumnya, galian sumur bor tersebut menyemburkan air bercampur uap setinggi 10 meter.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, semburan api keluar dari sumur bor air milik warga yang dilakukan pengeboran beberapa waktu lalu

“Ketinggian semburan api mencapai sekitar sepuluh meter,” kata Dhofir, Jumat (12/1/2024)