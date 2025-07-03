Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Pelaku Penganiaya Kurir COD Ternyata ASN

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |13:46 WIB


PAMEKASAN – AR, warga Desa Laden, Pamekasan, Madura, harus berurusan dengan hukum setelah diduga menganiaya seorang kurir paket sistem cash on delivery (COD) hingga korban terluka dan mengeluarkan darah dari mulut. Ironisnya, AR merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang sehari-hari mengajar sebagai guru TK Dharma Wanita di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Peristiwa itu terjadi di depan toko milik Arif di Jalan Teja, Desa Laden, pada Minggu, 30 Juni 2025. 

Korban bernama Irwan, warga Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, datang mengantar paket telepon seluler senilai Rp1.589.235. Paket tersebut dibeli secara COD oleh istri AR.

Setelah paket dibuka, istri pelaku mengaku tidak puas dengan barang yang diterima dan meminta uang dikembalikan. Irwan menolak permintaan itu dengan alasan ia hanya bertugas mengantar, bukan menangani pengembalian barang.

Penolakan tersebut membuat AR naik pitam. Ia diduga langsung mencekik dan memukul Irwan hingga mulut kurir itu berdarah. 

Meski Irwan telah menjelaskan prosedur pengembalian barang harus melalui aplikasi, pelaku tetap memaksa. Akhirnya Irwan menyerah dan mengembalikan uang tersebut.

Kepolisian telah menangkap Arif dan menjeratnya dengan pasal berlapis. “Ancaman hukumannya maksimal sembilan tahun penjara,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, Kamis, (3/7/2025).

 

