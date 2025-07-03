Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Aniaya Kurir COD, Bos Toko Kelontong di Pamekasan Ditangkap

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |10:21 WIB
Aniaya Kurir COD, Bos Toko Kelontong di Pamekasan Ditangkap
Bos Toko Kelontong yang aniaya Kurir Ekpedisi (foto: dok ist)
A
A
A

PAMEKASAN - Satuan Reskrim Polres Pamekasan menangkap bos toko kelontong yang menganiaya kurir ekspedisi, di Jalan Raya Desa Laden, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada Senin 30 Juli 2025.

Aksi kekerasan itu terjadi saat korban mengantarkan paket barang pesanan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery (COD).

Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan, pelaku berinisial AR telah diamankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Pamekasan.

“Pelaku sudah kita amankan, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan,” kata AKBP Hendra Eko, Kamis (3/7/2025).

Polisi bertindak cepat usai video aksi penganiayaan itu viral di media sosial dan memicu kemarahan publik, termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Namun, Hendra menegaskan langkah cepat tersebut bukan semata karena viral, melainkan sebagai bentuk komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Yang menjadi penyebab kasus ini cepat disidik bukan karena viral, tapi karena kami memang memiliki komitmen untuk melakukan penanganan secara cepat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172843//buronan-txhZ_large.jpg
Polres Metro Bekasi Ultimatum Pelaku Pembacok Kurir Paket COD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692//zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171466//ojol_dianiaya_perwira_tni-7MPS_large.jpg
Viral! Ojol Dianiaya Perwira TNI di Pontianak hingga Patah Tulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement