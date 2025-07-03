Aniaya Kurir COD, Bos Toko Kelontong di Pamekasan Ditangkap

PAMEKASAN - Satuan Reskrim Polres Pamekasan menangkap bos toko kelontong yang menganiaya kurir ekspedisi, di Jalan Raya Desa Laden, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada Senin 30 Juli 2025.

Aksi kekerasan itu terjadi saat korban mengantarkan paket barang pesanan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery (COD).

Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan, pelaku berinisial AR telah diamankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Pamekasan.

“Pelaku sudah kita amankan, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan,” kata AKBP Hendra Eko, Kamis (3/7/2025).

Polisi bertindak cepat usai video aksi penganiayaan itu viral di media sosial dan memicu kemarahan publik, termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Namun, Hendra menegaskan langkah cepat tersebut bukan semata karena viral, melainkan sebagai bentuk komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Yang menjadi penyebab kasus ini cepat disidik bukan karena viral, tapi karena kami memang memiliki komitmen untuk melakukan penanganan secara cepat,” ujarnya.