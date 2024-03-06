Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

4 Orang Terjebak Dalam Sumur di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |20:31 WIB
4 Orang Terjebak Dalam Sumur di Cianjur
Warga tercebur sumur di Cianjur (Foto: Ricky Susan)
CIANJUR - Empat orang warga Kampung Panahagan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terjebak di dalam sumur sedalam 8 meter, Rabu (6/3/2024).

Kejadian tersebut terjadi seorang pemilik sumur bernama Hada (38) sedang memperbaiki mesin air yang rusak. Namun, diduga adanya kandungan beracun di dalam sumur yang terhirup hingga lemas dan terjatuh ke dalam sumur.

Setelah itu, tiga orang tetangga korban bernama Jajang (24), Didin (40) dan Wahab (50) yang akan membantu menolong korban malah ikut terjatuh kedalam sumur tersebut.

"Awalnya, korban lagi benerin mesin air yang rusak, karena ada gas beracun korban terjatuh setelah itu tetangganya berniat membantu dan malah ikut terjatuh ke sumur," tutur Ketua RW Kampung Panahagan, Deni Hamdani kepada wartawan, Rabu.

