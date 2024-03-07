Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dampak Ambruknya Crane Girder, Kereta Api Lubuklinggau-Palembang Batal Berangkat

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:03 WIB
Dampak Ambruknya Crane Girder, Kereta Api Lubuklinggau-Palembang Batal Berangkat
Crane proyek flyover ambruk di perlintasan kereta (Foto: MPI)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Kereta Api Sindang Marga dari Lubuklinggau ke Kertapati maupun sebaliknya dipastikan tidak berangkat, dikaranakan crane girder pembangunan fly over ambruk dan menimpah Kereta Babaranjang, Kamis (7/3/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan bahwa dampak lanjut dari robohnya crane girder pada pembangunan fly over Bantaian, mengakibatkan Jalur KA Gunung Megang - Penanggiran terhalang.

Adapun pembangunan tersebut merupakan pekerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini sedang dalam pengerjaan dari PUPR.

"Untuk sementara Jalur KA tidak dapat dilalui akibat kejadian tersebut, KAI sedang berusaha melakukan upaya evakuasi rangkaian KA Babaranjang yang tertimpa dari kejadian tersebut, sehingga berdampak pula dengan pelayanan perjalanan semua KA dari Kertapati- Lubuklinggau dan sebaliknya, termasuk KA penumpang Bukti Serelo relasi Kertapati - Lubuklinggau dan Lubuklinggau- Kertapati, jelas Aida Suryanti.

Untuk penumpang KA dari Lubuklinggau akan dilakukan overstapen di Stasiun Lahat dan penumpang KA dari Kertapati akan dilakukan overstapen di Stasiun Gunung Megang.

"Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyaman pelayanan operasional kereta api, saat ini kami sedang fokus upaya evakuasi dan normalisasi jalur akibat kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," ungkap Aida.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/338/3161904/pagar-O2Ad_large.jpg
Aksi Nekat Lompat Pagar Marak, KAI Tinggikan Pagar Stasiun Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154589/ahy-WX7A_large.jpg
Layang-layang Penyebab Gangguan dan Membahayakan Keselamatan Perjalanan Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/337/3083952/kereta_cepat-Mcop_large.jpg
Puting Beliung Sebabkan Atap Seng Jatuh di Jalur, Kereta Whoosh Gangguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026157/kai-daop-1-jakarta-siapkan-8-ka-tambahan-selama-masa-liburan-sekolah-2ROUeyxgXF.jpg
KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Masa Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022191/mengulik-sejarah-masuknya-kereta-api-pertama-kali-ke-indonesia-wsWd48MMiG.jpg
Mengulik Sejarah Masuknya Kereta Api Pertama Kali ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/338/3014474/cegah-kecelakaan-kai-daop-i-kembali-tutup-perlintasan-sebidang-FEBbRoIn4H.jpg
Cegah Kecelakaan, KAI Daop I Kembali Tutup Perlintasan Sebidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement