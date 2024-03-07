Dampak Ambruknya Crane Girder, Kereta Api Lubuklinggau-Palembang Batal Berangkat

LUBUKLINGGAU - Kereta Api Sindang Marga dari Lubuklinggau ke Kertapati maupun sebaliknya dipastikan tidak berangkat, dikaranakan crane girder pembangunan fly over ambruk dan menimpah Kereta Babaranjang, Kamis (7/3/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan bahwa dampak lanjut dari robohnya crane girder pada pembangunan fly over Bantaian, mengakibatkan Jalur KA Gunung Megang - Penanggiran terhalang.

Adapun pembangunan tersebut merupakan pekerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini sedang dalam pengerjaan dari PUPR.

"Untuk sementara Jalur KA tidak dapat dilalui akibat kejadian tersebut, KAI sedang berusaha melakukan upaya evakuasi rangkaian KA Babaranjang yang tertimpa dari kejadian tersebut, sehingga berdampak pula dengan pelayanan perjalanan semua KA dari Kertapati- Lubuklinggau dan sebaliknya, termasuk KA penumpang Bukti Serelo relasi Kertapati - Lubuklinggau dan Lubuklinggau- Kertapati, jelas Aida Suryanti.

Untuk penumpang KA dari Lubuklinggau akan dilakukan overstapen di Stasiun Lahat dan penumpang KA dari Kertapati akan dilakukan overstapen di Stasiun Gunung Megang.

"Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyaman pelayanan operasional kereta api, saat ini kami sedang fokus upaya evakuasi dan normalisasi jalur akibat kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," ungkap Aida.

(Fakhrizal Fakhri )