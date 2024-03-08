Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kanada Gempar, Satu Keluarga Sri Lanka Tewas Ditusuk dalam Pembunuhan Massal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:54 WIB
Kanada Gempar, Satu Keluarga Sri Lanka Tewas Ditusuk dalam Pembunuhan Massal
Satu keluarga tewas ditusuk dalam pembunuhan massal di Kanada (Foto: Reuters)
KANADA – Enam orang asal Sri Lanka, termasuk seorang ibu dan empat anak kecil, ditikam hingga tewas di ibu kota Kanada, Ottawa, pada Rabu (6/3/2024) malam. Insiden ini mengguncang negara yang jarang terjadi pembunuhan massal itu.

Polisi Kanada menggambarkan kematian anggota keluarga Sri Lanka, di Ottawa sebagai pembunuhan massal.

“Ini adalah tindakan kekerasan tidak masuk akal yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah,” kata kepala polisi Ottawa pada Kamis (7/3/2024), dikutip BBC.

Polisi mengatakan keenam korban adalah pendatang baru di Kanada, dan yang termuda berusia kurang dari tiga bulan.

Petugas menanggapi panggilan darurat yang dilakukan sekitar pukul 22:52 waktu setempat (03:52 GMT) pada Rabu (6/3/2024) dari Barrhaven di pinggiran Ottawa.

Ketika mereka tiba, kepala polisi Eric Stubbs mengatakan petugas segera mengidentifikasi tersangka, yang ditangkap tanpa insiden.

Petugas kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan para korban, termasuk seorang ibu, keempat anaknya, dan seorang kenalan yang tinggal bersama keluarga tersebut.

Para korban diidentifikasi sebagai Darshani Banbaranayake Gama Walwwe Darshani Dilanthika Ekanyake, 35 tahun, dan keempat anaknya. Yakni Inuka Wickramasinghe, 7, Ashwini Wickramasinghe, 4, Rinyana Wickramasinghe, 2, dan Rinyana Wickramasinghe, 2 bulan. Adapun Kelly Wickramasinghe adalah anak yang tertua.

Kenalan dan korban keenam yang meninggal diidentifikasi sebagai Amarakoonmubiayansela Ge Gamini Amarakoon yang berusia 40 tahun.

