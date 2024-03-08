Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara yang Mulai Puasa Ramadhan pada 12 Maret 2024

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:51 WIB
5 Negara yang Mulai Puasa Ramadhan pada 12 Maret 2024
5 negara yang mulai puasa Ramadhan pada 12 Maret 2024 (Foto: Ilustrasi/Pexels)
JAKARTA - Ramadhan, bulan paling suci dalam Islam, memiliki arti penting bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Ramadhan yang berlangsung selama 29-30 hari merupakan waktu untuk berpuasa, doa, refleksi dan berkumpul bersama. keluarga dan teman-teman.

Melansir Live Mint.com, menurut kepercayaan Islam, hal ini dirayakan pada hari peringatan turunnya Al-Qur'an pertama kepada Nabi Muhammad. Namun, awal bulan suci Islam bergantung pada penampakan bulan sabit.

Umat Islam di seluruh dunia berpuasa mulai matahari terbit hingga terbenam pada bulan puasa. Buka puasa yang disantap setelah matahari terbenam dan sahur yang disantap sebelum terbit fajar merupakan dua waktu makan utama puasa.

Keluarga dan masyarakat kerap berbuka puasa pada acara buka puasa. Karena waktu berbuka ditentukan oleh matahari terbenam, maka waktu berbuka juga berubah setiap harinya. Selama Ramadhan, umat Islam mengamati matahari terbenam dengan cermat. Karena perbedaan geografis yang luas di India, waktu penyelesaian sangat bervariasi.

Halaman:
1 2
      
