HOME NEWS NUSANTARA

Setujui Usulan Agus Fatoni, Menhub Siap Buka Rute Penerbangan Palembang-Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:19 WIB
Setujui Usulan Agus Fatoni, Menhub Siap Buka Rute Penerbangan Palembang-Bali
Menhub Budi Karya Sumadi dan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. (Foto: dok ist)
PALEMBANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan dari Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni untuk membuka rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali.

Hal ini diungkapkan dalam audiensi pembahasan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan di Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Jadi yang kita pastikan buka rute penerbangan itu Bali dan Batam ya,” ucap Menhub.

Saat ini, sudah terdapat rute penerbangan yang melayani langsung rute Palembang-Batam namun masih belum terlalu banyak. Oleh karena itu, Menhub memastikan akan ada penambahan rute penerbangan baru untuk destinasi tersebut.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengusulkan pembukaan rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali, Palembang-Batam, Palembang-Singapura dan Palembang-Batam. Hal ini dikarenakan permintaan yang cukup tinggi, terutama saat perayaan Hari Raya Imlek.

