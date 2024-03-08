Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Agus Fatoni Harap Bandara Gatot Subroto Way Kanan Segera Beroperasi Kembali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |13:11 WIB
Pj Gubernur Agus Fatoni Harap Bandara Gatot Subroto Way Kanan Segera Beroperasi Kembali
Audiensi Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: dok Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni berharap Bandara Gatot Subroto Way Kanan segera beroperasi secara komersil kembali.

Hal ini diungkapkan dalam beraudensi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan di Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama ini bisa dioperasikan Bandara Gatot Subroto Way Kanan,” kata Fatoni.

Menurutnya, kehadiran Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangatlah penting. Ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang besar dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

“Kami sampaikan kebutuhannya sangat besar juga potensinya sangat besar dan bandara juga sudah siap. Oleh karena itu, kita sampaikan semua, kita hadirkan seluruh Bupati yang ada di situ, ada Kabupaten Way Kanan, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, OKU Selatan dan Lampung Barat dan Pemda siap mendukung ini,” tutur Fatoni.

