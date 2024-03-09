Diguyur Hujan, Jalan Utama Menuju Kasepuhan Cisungsang Lebak Ambles

LEBAK - Ruas jalan Cisungsang - Pasirkuray, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ambles usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Sabtu (9/3/2024).

Salah satu ruas jalan menuju kasepuhan Cisungsang itu total tidak bisa dilalui kendaraan. Kabarnya, jalan tersebut juga merupakan akses penghubung 4 desa yaitu Kujangjaya-Cisungsang dan Kujangsari - Situmulya.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan jalan Cisungsang - Pasirkuray ambles tidak dapat dilalui kendaraan setelah diguyur hujan sejak Jumat (8/3/2024).

"Tapi masih ada akses alternatif kalau mau ke Cisungsang walaupun kondisinya kurang baik,"kata Febby saat dihubungi, Sabtu (9/3/2024).

BACA JUGA: Banjir Lumpuhkan Jalan Nasional di Aceh Singkil

Febby juga tidak menampik bahwa ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses utama menuju kasepuhan Cisungsang. "Ya itu bisa menuju kasepuhan,"katanya.

Lebih jauh Febby menjelaskan bahwa laporan kerusakan jalan amblas di Kecamatan Cibeber telah dikoordinasikan dengan pihak DPUPR Lebak.

"Sudah kita koordinasikan dengan DPUPR. Teknisnya seperti apa itu di DPUPR,"tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)