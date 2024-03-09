Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan, Jalan Utama Menuju Kasepuhan Cisungsang Lebak Ambles

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:16 WIB
Diguyur Hujan, Jalan Utama Menuju Kasepuhan Cisungsang Lebak Ambles
A
A
A

LEBAK - Ruas jalan Cisungsang - Pasirkuray, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ambles usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Sabtu (9/3/2024).

Salah satu ruas jalan menuju kasepuhan Cisungsang itu total tidak bisa dilalui kendaraan. Kabarnya, jalan tersebut juga merupakan akses penghubung 4 desa yaitu Kujangjaya-Cisungsang dan Kujangsari - Situmulya.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan jalan Cisungsang - Pasirkuray ambles tidak dapat dilalui kendaraan setelah diguyur hujan sejak Jumat (8/3/2024).

"Tapi masih ada akses alternatif kalau mau ke Cisungsang walaupun kondisinya kurang baik,"kata Febby saat dihubungi, Sabtu (9/3/2024).

Febby juga tidak menampik bahwa ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses utama menuju kasepuhan Cisungsang. "Ya itu bisa menuju kasepuhan,"katanya.

Lebih jauh Febby menjelaskan bahwa laporan kerusakan jalan amblas di Kecamatan Cibeber telah dikoordinasikan dengan pihak DPUPR Lebak.

"Sudah kita koordinasikan dengan DPUPR. Teknisnya seperti apa itu di DPUPR,"tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banten Lebak jalan ambles
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187488//mentan_saat_rapat_kerja_bersama_komisi_xiii_dpr_ri-XUxC_large.jpg
Menteri LH Sebut 1.136 Ton Material Terkontaminasi Cesium-137 Disimpan di Gudang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744//dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163626//paskibra-JCbF_large.jpg
Viral Paskibra Lebak Kibarkan Merah Putih di Lapangan Becek, Seragam Berlumur Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162313//jalan_ambles-gWyB_large.jpg
Waspada! Jalan Ambles di Cisalak Depok Usai Diguyur Hujan Deras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement