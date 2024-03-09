Pasca-Kemenangan Persib Atas Persija, Oknum Suporter Ricuh di Flyover Pasupati

BANDUNG - Kemenangan Persib atas Persija diwarnai aksi ricuh para oknum suporter. Selain menyalakan flare di tengah jalan, para oknum suporter itu pun tampak bentrok.

Bentrokan antarmassa yang tengah merayakan kemenangan Persib itu terjadi di tengah jalan perempatan Tamansari, Baltos tepatnya dibawah jembatan flyover Pasupati, Kota Bandung.

Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh massa yang berkumpul dengan pemotor yang melintas menggunakan knalpot brong. Aksi tak terpuji itu terekam kamera video dan viral di media sosial.

"Kampungan, kampungan, kampungan," teriak massa seperti yang terlihat dalam video.

Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di lapangan, bentrokan antarmassa tersebut telah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Meski begitu, para suporter yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini membuat arus lintas lumpuh total.

Sebelumnya, ribuan suporter Persib atau Bobotoh memenuhi jalur Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tol Pasteur pada Sabtu (9/3/2024) malam.

Kehadiran para Bobotoh ini untuk menyambut kepulangan Persib yang baru saja meraih kemenangan atas Persija dalam pertandingan Liga 1 musim 2023/2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.