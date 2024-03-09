Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pasca-Kemenangan Persib Atas Persija, Oknum Suporter Ricuh di Flyover Pasupati

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |21:15 WIB
Pasca-Kemenangan Persib Atas Persija, Oknum Suporter Ricuh di Flyover Pasupati
A
A
A

BANDUNG - Kemenangan Persib atas Persija diwarnai aksi ricuh para oknum suporter. Selain menyalakan flare di tengah jalan, para oknum suporter itu pun tampak bentrok.

Bentrokan antarmassa yang tengah merayakan kemenangan Persib itu terjadi di tengah jalan perempatan Tamansari, Baltos tepatnya dibawah jembatan flyover Pasupati, Kota Bandung.

Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh massa yang berkumpul dengan pemotor yang melintas menggunakan knalpot brong. Aksi tak terpuji itu terekam kamera video dan viral di media sosial.

"Kampungan, kampungan, kampungan," teriak massa seperti yang terlihat dalam video.

Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di lapangan, bentrokan antarmassa tersebut telah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Meski begitu, para suporter yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini membuat arus lintas lumpuh total.

Sebelumnya, ribuan suporter Persib atau Bobotoh memenuhi jalur Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tol Pasteur pada Sabtu (9/3/2024) malam.

Kehadiran para Bobotoh ini untuk menyambut kepulangan Persib yang baru saja meraih kemenangan atas Persija dalam pertandingan Liga 1 musim 2023/2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190987//robi_darwis_sudah_kembali_dari_tugas_membela_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025-krwe_large.jpg
Tugas Bela Timnas Indonesia U-22 Kelar, Robi Darwis Siap Bantu Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190986//pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_cukup_menyayangkan_rizky_ridho_gagal_meraih_puskas_award_2025-ydz6_large.jpg
Respons Mauricio Souza Usai Rizky Ridho Gagal Raih Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191040//federico_barba_berharap_persib_bandung_bisa_memenangi_empat_laga_tersisa_di_putaran_pertama_super_league_2025_2026-4fPi_large.jpg
Federico Barba Ingin Persib Bandung Sapu Bersih 4 Laga Sisa di Putaran Pertama Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191011//pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_sadar_bhayangkara_fc_sedang_seret_gol_di_super_league_2025_2026-8Jpu_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Tim Lawan Seret Gol, Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968//asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190844//pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_memberi_peringatan_kepada_bobotoh-Vlb0_large.jpg
Bojan Hodak Peringatkan Bobotoh: Jangan Korbankan Persib Bandung demi Kesenangan Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement