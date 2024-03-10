Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Bandung, Pohon Tumbang dan Tiang Listrik Roboh

BANDUNG - Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu 9 Maret 2024, di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung, membuat beberapa pohon tumbang dan tiang listrik ikut roboh.

Akibatnya, beberapa rumah di wilayah tersebut terdampak, sehingga selama berjam-jam listrik dikawasan tersebut mati.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Ciwidey, Kompol Dana, Membenarkan adanya cuaca ektrim hujan deras disertai angin kencang, di daerah Rancabali hari kemarin.

"Iya betul, kejadiannya sekitar pukul 12.30 WIB," ujar Dana, saat dihubungi MNC Portal, Minggu (10/3/2024).

Dana menjelaskan, akibat peristiwa itu, beberapa pohon dan tiang listrik juga tumbang. Beruntungnya tidak ada rumah warga yang terdampak.

"Alhamdullilah tidak ada rumah warga yg terdampak angin kencang," katanya.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Majalaya, Hafazah, membenarkan jika beberapa fasilitas PLN Rusak akibat peristiwa tersebut.

"Akibat hujan deras disertai angin kencang beberapa fasilitas PLN rusak, hingga sempat aliran listrik kepada masyarakat atau pelanggan terputus," ujar Hafazah saat dikonfirmasi.