Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Negara Eropa dengan Durasi Puasa Terpanjang

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |15:38 WIB
10 Negara Eropa dengan Durasi Puasa Terpanjang
10 negara Eropa dengan durasi puasa terpanjang (Foto: AP Photo)
A
A
A

LONDON - Umat Muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Melansir Brandeis University, Ramadhan adalah bulan kesembilan dalam kalender Islam. Bulan ini menjadi masa yang tersuci bagi umat Muslim untuk menuaikan solat, beramal dan menjalankan puasa.

Puasa adalah ibadah pribadi yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, serta menjadi wujud soladiritas dan empati terhadap orang yang kurang mampu.

Pada umumnya, puasa tidak diperbolehkan makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam. Biasanya puasa diwajibkan selama satu bulan penuh, sekitar 29 hingga 30 hari lamanya.

Mengutip AP News, kebanyakan negara telah melaksanakan ibadah puasa pada 11 Maret 2024. Meskipun demikian, beberapa negara memulai Ramadhan pada hari yang berbeda.

Hal ini dikarenakan adanya pernyataan dari berbagai otoritas Islam, terkait bulan sabit yang terlihat, maupun metodologi yang berbeda untuk menentukan awal bulan.

Tak hanya tanggal mulainya puasa Ramadhan, durasi pelaksanaannya pun dapat bervariasi di seluruh dunia.

Biasanya umat Muslim yang tinggal di berbagai negara paling selatan di dunia, akan berpuasa sekitar 12 jam. Sementara bagi mereka yang tinggal di negara paling utara, akan lebih lama hingga 17 jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement