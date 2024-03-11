10 Negara Eropa dengan Durasi Puasa Terpanjang

LONDON - Umat Muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Melansir Brandeis University, Ramadhan adalah bulan kesembilan dalam kalender Islam. Bulan ini menjadi masa yang tersuci bagi umat Muslim untuk menuaikan solat, beramal dan menjalankan puasa.

Puasa adalah ibadah pribadi yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, serta menjadi wujud soladiritas dan empati terhadap orang yang kurang mampu.

Pada umumnya, puasa tidak diperbolehkan makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam. Biasanya puasa diwajibkan selama satu bulan penuh, sekitar 29 hingga 30 hari lamanya.

Mengutip AP News, kebanyakan negara telah melaksanakan ibadah puasa pada 11 Maret 2024. Meskipun demikian, beberapa negara memulai Ramadhan pada hari yang berbeda.

Hal ini dikarenakan adanya pernyataan dari berbagai otoritas Islam, terkait bulan sabit yang terlihat, maupun metodologi yang berbeda untuk menentukan awal bulan.

Tak hanya tanggal mulainya puasa Ramadhan, durasi pelaksanaannya pun dapat bervariasi di seluruh dunia.

Biasanya umat Muslim yang tinggal di berbagai negara paling selatan di dunia, akan berpuasa sekitar 12 jam. Sementara bagi mereka yang tinggal di negara paling utara, akan lebih lama hingga 17 jam.