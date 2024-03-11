Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hari Raya Nyepi, Warga Binaan Lapas Semarang WN Malaysia Terima Remisi Khusus

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:26 WIB
Hari Raya Nyepi, Warga Binaan Lapas Semarang WN Malaysia Terima Remisi Khusus
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEMARANG – Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Semarang, berkebangsaan Malaysia mendapatkan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi, Senin (11/3/2024).

WBP itu berinisial MA, terjerat kasus peredaran gelap narkotika dan mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Penyerahan RK alias pemotongan masa tahanan itu dilakukan di Aula Merdeka, Lapas Semarang.

MA yang menganut agama Hindu itu mendapatkan remisi 2 bulan. Pemberitan RK itu sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS-406.PK.05.04 tahun 2024.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Pembinaan Lapas Semarang, Nurhamdan mewakili Kepala Lapas Semarang dalam sambutannya memberikan selamat kepada narapidana yang mendapatkan remisi.

"Kami ucapkan selamat telah mendapatkan Remisi Khusus Hari Raya Nyepi. Selalu sama kami menghimbau agar ke depan untuk konsisten berkelakuan baik dan dapat meningkarkan pembinaan kepribadian maupun kemandirian diri, sebagai bekal kembali ke masyarakat,” kata Nurhamdan pada keterangannya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127097//10_contoh_ucapan_hari_raya_nyepi_2025-hOGU_large.png
10 Contoh Ucapan Hari Raya Nyepi 2025 yang Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127096//25_contoh_ucapan_hari_raya_nyepi_2025-Kdfo_large.png
25 Contoh Ucapan Hari Raya Nyepi 2025, dari yang Formal hingga Penuh Makna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127090//nyepi-ZQwX_large.jpg
Ucapan Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Bali Beserta Arti dan Tema Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127041//prabowo-qM1L_large.jpg
Hari Raya Nyepi, Prabowo: Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Melimpahkan Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/549/3126812//9_fakta_unik_hari_raya_nyepi_salah_satunya_ritual_penyucian_diri-WFsT_large.jpg
9 Fakta Unik Hari Raya Nyepi, Salah Satunya Ritual Penyucian Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement